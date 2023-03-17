سلامة في قصر العدل للمرة الثانية.. و100 سؤال جديد بانتظاره!

تعقد الآن جلسة الاستماع الثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر والوفد الأوروبي.

وقبيل موعد الجلسة حضر سلامة إلى قصر العدل، وسط اجراءات أمنية مشددة شهدها محيط العدلية، كما حضر أيضًا الوفد الأوروبي.

ويشار إلى أنّ سلامة كان قد حضر جلسة أمس في قصر استمرت لخمس ساعات تقريبًا، قبل أن يغادر بعيداً عن الإعلام وليس من المدخل الرئيسي.

وأفادت مصادر لـ “صوت بيروت انترناشونال”، بأنّ حاكم المركزي كان مرتاحًا وأجاب على جميع الأسئلة التي طرحت عليه، وكان يأخذ استراحة العشر دقائق المسموحة له خلال الاستجواب.

وتعليقًا على الخبر المتداول حول تقديم سلامة استقالته، نفت رئاسة الحكومة هذا الخبر، مؤكدة استمرار حاكم مصرف لبنان في منصبه حتى انتهاء ولايته.

ووفقاً لما أفادت به “الجديد” فإنّ سلامة أجاب على 100 سؤال طرحه الوفد القضائي الأوروبي على أن يطرح عليه 100 سؤال جديد، في جلسة جديدة اليوم الجمعة.