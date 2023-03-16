سلامة في قصر العدل.. و"صوت بيروت" يواكب جلسة استجوابه

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل قليل إلى قصر العدل في بيروت، حيث سيخضع لجلسة استجواب أمام القاضي شربل ابو سمرا، بحضور الوفد القضائي الأوروبي.

وكان من المُفترض أن يستمع المحققون لحاكم مصرف لبنان، أمس الأربعاء، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، إلا أنّ الجلسة لم تحصل، بسبب تغيّب سلامة.

هذا ويضمّ وفد التحقيق القاضية الفرنسية أود بوريزي، ممثلة المحققين الأوروبيين، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.

وقد واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال”، الجلسة التي تأتي بعد ادعاء الدولة اللبنانية على كلّ من رياض سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، وطلبت وزارة توقيفهم وتجميد حساباتهم حفاظًا على حقوق الدولة.

وفي وقتٍ سابق، تقدّم سلامة بمذكرة توضيحية، معتبرًا أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.