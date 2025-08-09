السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلام اتصل برئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّياً بالشهداء

منذ 37 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

رئيس الحكومة نواف سلام

A A A
طباعة المقال

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بكلّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا باستشهاد العسكريين في الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون – وادي زبقين في قضاء صور.

وأعرب الرئيس سلام عن بالغ حزنه وأسفه لهذه الخسارة الوطنية الجسيمة، مؤكدًا: “بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحم الله أبطالنا”.

كما توجّه رئيس مجلس الوزراء بالتعزية الحارة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون ينعى شهداء الجيش: تضحياتهم شعلة أمل تنير درب الأجيال
    رئيس الحكومة نواف سلام
    سلام ينعي شهداء الجيش في الجنوب: صمّام أمان وحصن السيادة
    عناصر من الجيش اللبناني
    انفجار ذخائر وسقوط إصابات من الجيش في مجدلزون

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!