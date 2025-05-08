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سلام: الانتخابات البلدية في جبل لبنان كانت ممتازة

منذ 15 دقيقة
رئيس الجكومة نواف سلام

رئيس الجكومة نواف سلام

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أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ “أولويّات الحكومة واضحة وهي تكريس الأمن وإطلاق عملية الإنماء”.

وقال من بعلبك: “لذلك بدأنا في الحدود لتوجيه رسالة دعم بالدور الذي يقوم به الجيش في ضبطها ومنع التهريب”، لافتاً إلى أنّ العلاقة مترابطة بين الأمن والإنماء ومدينة بعلبك بتاريخها وثقافتها لا مثيل لها ولذلك يهمنا أن تعود لتلعب دورها السياحي والإنمائي”.

وأشار سلام إلى أنّ “تجربتنا في الانتخابات البلدية في جبل لبنان كانت ممتازة رغم بعض الخروقات التي تعاملنا معها وواثق أنّ الانتخابات في البقاع ستكون على نفس مقدار الحيادية والشفافيّة”.

وشدّد سلام على “ضَرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة لم توفر أي جهد دبلوماسي من أجل وقف هذه الأعمال وانسحاب إسرائيل”.

من جهة أخرى، أعلن سلام “إطلاق عملية تشكيل الهيئة الناظمة للقنّب الهندي ولذلك أبعاد إنمائيّة وهو يعود باستثمارات على المنطقة”.

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