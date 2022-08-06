السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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سلام: البنك الدولي أمضى على قرض القمح بشكل نهائي

منذ 17 دقيقة
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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ذكر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام​، أنّ قرض ​البنك الدولي​ لتأمين القمح “تم امضاؤه بشكل نهائي، والبنك الدولي وافق عليه، وهو القرض الوحيد الذي اعطي لوزارة الاقتصاد لان لدى البنك الدولي ثقة بعملنا، ولبنان اول دولة تحصل على هذا النوع من القرض”.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام قد تحدث في وقت سابق  لصوت بيروت انترناشونال عن ثلاثة حلول مستدامة لأزمة القمح ، وهي:

”اولا بناء اهراءات في مرفأ طرابلس  مشيراً انه يمكن البدء بهذا المشروع بسرعة فيما لو تأمنت الجهة المستثمرة او الداعمة وقال حاليا نعمل على هذا الطرح. وفي هذا الاطار نتشاور مع المملكة الاردنية وستكون لي زيارة قريبة، للاستفادة من تجربتهم في بناء الاهراءات. معتبراً ان هذه الخطوة هي حل مستدام لإنها تحفظ المخزون الاستراتيجي لفترة بين شهر وثلاثة اشهر وبذلك نتجنب الانقطاع”.

اضاف:” الحل الثاني والذي هو بغاية الأهمية، يكمن في إنهاء ملف دعم الدولة اللبنانية للسلع، ويصبح الدعم للمواطنين الأكثر حاجة من خلال البطاقة التمويلية .

والحل الاخير يشير سلام يكون بدعم المزارع اللبناني من خلال وزارتي الزراعة والاقتصاد وتحفيزه بشكل أساسي على اعادة زراعة القمح الطري المستعمل لصناعة الخبز مشدداً ان التخزين ودعم المزارع والانتهاء من ملف الدعم يشكلون الحلول المستدامة”.

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