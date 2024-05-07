سلام التقى في الدوحة رئيس غرفة تجارة قطر: لفتح أبواب وآفاق جديدة للبنان

إجتمع وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية – الدوحة، برئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وعدد من رجال الاعمال القطريين أعضاء مجلس ادارة، استكمالاً للقائهما السابق في شهر تشرين الاول 2023.

وتمّ التباحث بين سلام وبن جاسم في أوجه التعاون بين البلدين. وشدد سلام وبن جاسم على “ضرورة تفعيل اللجان القطرية وإعادة احيائها لفتح أبواب وآفاق جديدة للبنان ومساعدته للخروج من ازماته الاقتصادية”.

وشدد سلام على “متانة العلاقات اللبنانية – القطرية بقيادة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال: “إن لبنان يعمل على وضع مشروع تحديث شامل يشمل مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وأن يكون ملف الاستثمار ركنًا أساسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي”.

ودعا إلى “بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين رجال الأعمال القطريين واللبنانيين في ظل وجود دعم من قبل القيادة القطرية، وتنظيم زيارات متبادلة لهم، تمهيدا وتحضيراً لإقامة مشاريع مشتركة رابحة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

وختم مشيراً الى أن “الكفاءات اللبنانية في قطر محط فخر واعتزاز وهي خير سفير للوطن، وتلقى إشادة من قبل الكثير من المسؤولين القطريين، حيث أسهمت في دعم عجلة الانتاج وفي نقل المعرفة”، مؤكدًا “تقديره الكبير لقطر لما تقدمه من تسهيلات لدخول الكفاءات اللبنانية المؤهلة”.

من جانبه، وصف الشيخ خليفة بن جاسم العلاقات اللبنانية – القطرية “بالوثيقة والراسخة على كافة المستويات”، مؤكدا “الحرص على تطويرها بتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين”، مشيرا الى أن “لدى غرفة التجارة القطرية حرصًا كبيرًا على إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية واستثمارية مشتركة”.