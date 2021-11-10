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سلام: الخروج من الأزمة موجع ولكن!

10 - نوفمبر - 2021
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان أوليفير دو شوتر العديد من المواضيع، لا سيما على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والامن الغذائي وغلاء المعيشة والتحديات الناجمة عن الارتفاع في اسعار السلع.

وشدد سلام على أن “مسار الخروج من الازمة موجع، لكن علينا المباشرة الآن أو أبداً وعند كل أزمة هناك فرصة رغم أن الحلول تكون موجعة في الازمات إلا أنها باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى”، لافتاً الى أن “الاجراءات التي سنتخذها عليها أن تعكس أننا بحال طوارئ فتكون الخطة الانقاذية خطة طارئة وليست مجرد خطة نهوض”.

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