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سلام: المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود

منذ 6 دقائق
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام

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إستقبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة عصر أمس الخميس، وفدا بيروتيا ضم تجارا وصناعيين ورؤساء جمعيات وفاعليات من المجتمع البيروتي.

إستهل سلام اللقاء بالترحيب بالحضور وشكر لهم الزيارة التي وصفها بـ”العائلية”.

وأكد في دردشة إستمرت لما يقارب الساعتين حرصه على الجو البيروتي، وأبدى أسفه “لما يعيشه هذا المجتمع من ازمات ممنهجة، تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالمياه، مرورا بإنهيار العملة المحلية وارتفاع حالات الفقر ومعدل البطالة”.

وأكد سلام وقوفه “على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع اللبناني وأحزابه بعلاقة مبنية على الإحترام المتبادل وأن ليس له أي ارتباط حزبي كما ليس له أي تبعية حزبية وأن جميع مواقفه وقراراته مبنية على دراسته للملفات بحس وطني عال دون أي تأثير من أي جهة”.

في ختام الجلسة، أكد سلام “وجوب استمرار هذه اللقاءات، بل وزيادتها وانشاء قنوات للتواصل الدائم مع جميع أبناء الوطن وخصوصا أبناء بيروت، فالمرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود والوقوف إلى جانب بعضنا البعض”.

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