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سلام: سأُعطي تعليماتي للأفران بضرورة تأمين حاجات الجيش

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 9:34 مساءً
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، وفدًا من قيادتي الأركان والقوامة في الجيش اللبناني عرض له لحاجة المؤسسة العسكرية لتأمين مادتي الطحين والخبز لضمان الأمن الغذائي للعسكريين في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد سلام للوفد أنه “سيعطي تعليماته لكل المطاحن والأفران بضرورة تأمين حاجات الجيش اللبناني من طحين وخبز، بما يغطي الكميات المطلوبة من المؤسسة العسكرية ويكون كفيلا بسد أي نقص قد تتعرض له”، وقال: “إن هذا أقل ما يمكن ان نقدمه للجيش، درع الوطن، فمتطلباته أمن قومي لا نقاش فيها”.

جنون الدولار يطال الخبز

على صعيد آخر، كشف رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان “ناصر سرور” أن سبب ارتفاع سعر ربطة الخبز يوميا يعود لحفلة جنون الدولار الذي يرتفع يوميا ما بين خمسة الاف وعشرة الاف ليرة لبنانية، ولا تقع أي مسؤولية بخصوص الارتفاع على نقابة الافران ووزارة الاقتصاد، لا بل من يتحمل المسؤولية هو من يعرقل الحلول في البلد ومن يرفض الحوار الداخلي ومن لم يسرع في انتخاب رئيس للجمهورية ومن لم يسارع الى تشكيل حكومة انقاذ” .

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