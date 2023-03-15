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سلام: سلسلة اجتماعات مع "الطاقة" للحدّ من التخبّط في قطاع المحروقات

منذ 3 دقائق
وزير الاقتصاد أمين سلام

وزير الاقتصاد أمين سلام (رويترز)

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عرض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابتي أصحاب المحطّات وموزّعي المحروقات، لهموم القطاع ومشاكله، في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يتبعه من ارتفاع في سعر الدولار على منصّة صيرفة.

وأكّد سلام “ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على قطاع المحروقات وحماية حقوق المستهلك. وتمّ الاتفاق على التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه في سلسلة اجتماعات تُعقد قريبًا للحدّ من التخبّط في قطاع المحروقات في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد على الصعد كافة”.

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