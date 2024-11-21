سلام: سنوات طويلة مليئة بالاخفاقات اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم

كتب رئيس الحكومة السابق تمام سلام عبر منصة “أكس” بمناسبة عيد الاستقلال: “في ذكرى عيد الاستقلال نستذكر ما حققه رجالات لبنان من نضال في زمن الانعتاق والتحرر من قبضة المستعمر للانطلاق في رحاب مسيرة ديمومة ونجاح الكيان اللبناني من خلال بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات والعزة والكرامة والسيادة. سنوات طويلة مليئة بالاخفاقات والكبوات اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من تشرذم وتعثر وتفكك يؤدي الى الانهيار والاندثار في مستقبل مجهول للبنانيين بالنسبة لمصير وطنهم.

هذا ما يدعو قيادات اليوم من شخصيات واحزاب سياسية الى مضاعفة الوعي والجهد في سبيل توحيد الكلمة ورص الصفوف في محاولة لإيقاف الانهيار والحد من الاذى والضرر بما يحمي لبنان واللبنانيين من سوء الاقدار والمحن.

يبقى الرهان وفي خضم ما نمر به اليوم من مواجهة مصيرية مع عدو اسرائيلي شرس وعنصري لا يرحم في حربه التدميرية والتوسعية، على ان يدرك كل مواطن لبناني مخلص لوطنه انه في وحدة الصف والتعالي فوق التباينات والخلافات الداخلية البغيضة، خلاص لنا جميعا وامانة في اعناقنا لمستقبل واعد للاجيال القادمة من شباب لبنان”.