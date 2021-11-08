سلام: لست الوزير الذي يحلّ مشكلة الكهرباء

قام وزير الإقتصاد أمين سلام بجولة في طريق الجديدة للتأكد من التزام أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات طبقا للقانون، الا أنه جوبه باعتراض من قبل بعض أصحاب المولدات المخالفين.

وقال سلام خلال جولته: “تردُنا اتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير المولدات ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات”.

وأفادت معلومات صحفية بأن الوزير سلام سيتوجه الى الأشرفية، الا أنه لم يعلم إن كان الهدف أصحاب المولدات أو غيرهم.

كما أشارت معلومات صحفية أيضا إلى أن “رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بسلام وتمنى عليه ألا يتخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات الخاصة”.