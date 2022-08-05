سلام لصوت بيروت انترناشونال: خطة لإعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت

تحدث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام لصوت بيروت انترناشونال عن ثلاثة حلول مستدامة لأزمة القمح ، وهي”اولا بناء اهراءات في مرفأ طرابلس مشيراً انه يمكن البدء بهذا المشروع بسرعة فيما لو تأمنت الجهة المستثمرة او الداعمة وقال حاليا نعمل على هذا الطرح. وفي هذا الاطار نتشاور مع المملكة الاردنية وستكون لي زيارة قريبة، للاستفادة من تجربتهم في بناء الاهراءات. معتبراً ان هذه الخطوة هي حل مستدام لإنها تحفظ المخزون الاستراتيجي لفترة بين شهر وثلاثة اشهر وبذلك نتجنب الانقطاع”.

اضاف:” الحل الثاني والذي هو بغاية الأهمية، يكمن في إنهاء ملف دعم الدولة اللبنانية للسلع، ويصبح الدعم للمواطنين الأكثر حاجة من خلال البطاقة التمويلية .

والحل الاخير يشير سلام يكون بدعم المزارع اللبناني من خلال وزارتي الزراعة والاقتصاد وتحفيزه بشكل أساسي على اعادة زراعة القمح الطري المستعمل لصناعة الخبز مشدداً ان التخزين ودعم المزارع والانتهاء من ملف الدعم يشكلون الحلول المستدامة”.

واوضح سلام:” من خلال قرض البنك الدولي الذي أقر في مجلس النواب، سنعمل على ترشيد كامل لملف الدعم، وسيتم وضع برنامج لذلك. لافتاً ان المشكلة اليوم تكمن في قدرة الدولة والقطاع الخاص في شراء القمح ام لا، لذلك لجأنا الى قرض البنك الدولي لان اموال القطاع الخاص محتجزة في المصارف والدولة تقول انه لم يعد باستطاعتها ذلك. فالقرض يؤمن لنا القمح لفترة تسعة اشهر بعدها نامل ان يكون هناك اطار عمل جديد وحلول اخرى تحمي المواطن اللبناني من تداعيات رفع الدعم العشوائي”.

واوضح سلام” ان مشروع بناء الاهراءات في مرفأ طرابلس الذي وُضع بناءً على دراسة الاتحاد الاوروبي متمثلة بالبنك الاوروبي سيتم رفعه الى مجلس الوزراء ورئيس الحكومة الاسبوع القادم، على ان يصار الى فتح باب المناقصات، مؤكداً ان الخطة الكبيرة تقوم على اعادة بناء اهراءات مرفأ بيروت، وبناء اهراءات في مرفأ طرابلس واُخرى في منطقة البقاع كي يكون لكل المتاطق اللبنانية مخزون استراتيجي يحمي البلاد لفترة تسعة اشهر”.