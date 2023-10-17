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سلام: ما الهدف من وقف الحفر في البلوك رقم 9؟

منذ ساعة واحدة
أمين سلام

أمين سلام

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كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام عبر منصة “اكس”: “طيّرت شركة الحفر والتنقيب الآمال بمستقبل نفطي للبنان مع إعلانها وقف الحفر في البلوك رقم ٩ لعدم وجود كميات تجارية في البئر، ويبدو أنّ الأحداث والتوتر الأمني سهّلا كواليس العملية وتمريرها، الأيام المقبلة كفيلة بإيضاح صورة ما جرى!”.

وأضاف: “لم تتمكن الشركة من الوصول إلى المكمن عبر فتحة البئر الحالية، كان يفترض، وهذا معتمد دولياً، ان يعاد تموضع الحفّارة في مواقع اخرى للتمكن من الامساك بالفتحة المطلوبة للوصول الى الخزان الموجود في البلوك العاملة عليه. لربما يجب إعطاء الفرصة لشركات جديدة؟”.

وسأل: “هل الهدف تعليق الحفر والتنقيب الى اجل غير مسمى، او إعطاء الفرصة لسحب ثروة لبنان الغازية بشكل افقي وعمودي من منطقته الاقتصادية الخالصة او من الخزانات المشتركة؟”.

وختم سلام: “لا بد من ان يعرض بيان “توتال” وتقريرها المباشر عما حدث وخطة العمل المقبلة امام مجلس الوزراء”.

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