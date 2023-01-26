سلام: ما تحقق إنجاز نوعي للبنان ولجميع اللبنانيين

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الذي يقع تحت وصاية الوزارة، في لائحة التراث العالمي، إنجاز نوعي للبنان وبقعة أمل بتثبيت هذا المعلم الهندسي الاستثنائي في خريطة التراث العالمي، ويتوجب اعادة تفعيل المعرض وإحياء دوره ووظيفته كوجهة فريدة سياحيا واقتصاديًا واجتماعيًا”.

واتصل سلام لهذه الغاية برئيس مجلس إدارة المعرض اكرم عويضة مهنئاً، ودعا مجلس الادارة الى “اجتماع الاسبوع المقبل للبحث في الخطوات الواجب القيام بها في المعرض في ضوء هذا الانجاز العالمي”.

كما اتصل سلام ببعثة لبنان لدى الاونيسكو لترتيب سلسلة اجتماعات بين الوزارة والجهات الدولية التي ستعمل على ترميم المعرض وتطويره.

وأكد أن “ما تحقق إنجاز نوعي للبنان ولجميع اللبنانيين، وبالدرجة الاولى لمدينة طرابلس عاصمة الشمال، التي نفخر بوجود هذه التحفة المعمارية على أرضها”.

ولفت الى أن “القرار هو اعتراف بأن المعرض الذي صممه المهندس العالمي البرازيلي اوسكار نيماير في الستينات من القرن الماضي يعتبر قلعة معمارية فريدة في عالمنا العربي بحداثة تصميمه الهندسية وجمال منشآته. وقد أراد لبنان يومذاك ان يكون منصة لابداع العمراني ورسالة حداثة وانفتاح على العالم”.

وشكر “الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هذا الموقع الفريد في منطقتنا”. كما شكر “الاونيسكو ومركز التراث العالمي ولجنة التقييم التي درست الملف واوصت بإدراجه.”

وقال: “إننا اذ نضيف اليوم موقعا سادسا الى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث العالمي للاونيسكو، فإننا من موقعنا كسلطة مسؤولة عن هذا الصرح العالمي سنحرص على ان ينال معرض رشيد كرامي على الاهتمام العالمي الذي يستحقه وباستمرار رعاية الاونيسكو ودعمها، بما يساهم في ترميمه والحفاظ عليه واعادته الى رونقه ليستعيد دوره المنشود في طرابلس ولبنان”.

ونوه بـ”الجهد الذي بذله وزير الثقافة (في حكومة تصريف الأعمال) محمد وسام المرتضى في متابعة هذا الملف منذ بدء العمل به”. كما شكر رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو سحر بعاصيري، منوها بحرصها الشخصي ومتابعتها لإتمام الملف”.