سلام: مصدر فخر للعالم العربي

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة “اكس”: “أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة المغربية الشقيقة على الخبر السار باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم. إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة والتفاني في العمل من قبل المملكة المغربية وشركائها في هذا الملف الرياضي الكبير، ويمثل مصدر فخر للعالم العربي والرياضة العالمية. نثمن هذا الإنجاز الكبير ونتطلع بشغف إلى رؤية المغرب كمضيف لكأس العالم 2030، حيث ستكون هذه الفرصة لبناء جسور من التفاهم والتعاون بين شعوبنا والمشاركين في هذا الحدث الرياضي العظيم. مبروك للمملكة المغربية، وكل التوفيق في الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير”.







