سلام: نعمل للوصول إلى بر الأمان

زار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بلدية عرسال، في إطار جولته البقاعية. وكان في استقباله النائب ملحم الحجيري ورئيس المجلس البلدي باسل الحجيري والأعضاء والمخاتير.

وكانت كلمة ترحيبية للنائب الحجيري وشرح لمعاناة أهالي عرسال في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة.

ثم تحدث الوزير سلام، فقال: “أتشرف بزيارة بلدة عرسال قلعة الصمود، لم تؤخرنا عن هذه الزيارة سوى الظروف الصعبة التي نعيشها، عرسال تستحق أكثر وقت ممكن وسنتواصل للبحث في أمور مفيدة لعرسال والبقاع”.

أضاف: “نحن في مرحلة إنتقالية ونعمل للوصول إلى بر الأمان في الأمور الحياتية، ولا يجب أن نتكلم بوعود فضفاضة نعجز عن تحقيقها في ما بعد، وهذه الزيارة محطة لتجميع كل المعطيات لنعمل على إيجاد حلول للمناطق، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود، فالدولة غير قادرة لوحدها، ووقوف الشعب الى جانبها يعطيها الدفع”.

ودعا سلام إلى ” التعاطي بموضوعية والرحمة بين الناس”، وقال: “على التاجر ألا يحقق أرباحا خيالية، والمطلوب التخفيف عن كاهل المواطن، والتعاون بين أبناء المجتمع لتمرير هذه المرحلة”.

وشدد على “مؤازرة السلطة التنفيذية”، مشيرا الى ان “العمل الوطني يحتاج إلى ضمير، ويجب أن يبقى صوت عرسال والبقاع مسموعا، وان نقرن القول بالعمل ونكون على قدر المرحلة والمتطلبات”.

ثم زار الوزير سلام والوفد المرافق أفران السنابل في عرسال واطلع على اوضاعها. بعدها إنتقل الجميع إلى بلدة القاع وزاروا مركز المطالعة.

وأقام النائب سامر التوم مأدبة غداء في منزله على شرف الوزير والوفد المرافق.

بعد ذلك، زار وزير الاقتصاد منطقة الهرمل.