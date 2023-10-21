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سلام يدعو إلى "اجتماع عاجل" الإثنين بعد خفض عدد الرحلات الجوية

منذ 6 دقائق
الوزير امين سلام

الوزير امين سلام

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كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، على حسابه عبر منصة “اكس”:

“بعد الاطلاع على الاخبار الواردة عن تخفيض نسبة التأمين على إخطار الطيران والتي أدت الى خفض عدد الرحلات الجوية الى نسبة 20٪ فقط، كان لنا سلسلة من الاتصالات مع الخبراء في هذا الموضوع في الداخل والخارج بالإضافة الى توجيه دعوة يوم الاثنين لاجتماع عاجل بجمعية شركات الضمان وكافة ممثلي قطاع التأمين لبحث الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على تواصل لبنان مع الخارج”.

وتابع “لكن في هذا الواقع نذكر دائما بدور القطاع الخاص اللبناني ولاسيما قطاع التأمين الذي لا يمكن ان يقوم بما قامت به الشركات الأخرى في مثل هذه الظروف، بالإضافة الى ذلك ان عدم مراجعة الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على قطاع التامين عند توقيع العقود لمرافق عامة بهذا الحجم سيؤدي بنا الى نفس المشكلة عند كل ازمة”.

وختم سلام بالقول, “حمى الله لبنان”.

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