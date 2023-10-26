الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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سلام يستعرض مع القطاعات الاقتصادية "خطة الطوارئ"

منذ 23 ساعة
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفدًا من نقابات القطاعات الاقتصادية في لبنان، تضمن نقابة مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، الشركات المستوردة للمحروقات ونقابة أصحاب المطاحن.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه البلد في ظل الظروف الراهنة. وأعرب الوفد عن تقديره لجهود الوزير سلام في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاعات الاقتصادية.

كما تم التطرق إلى أهمية الاستعداد لحالات الطوارئ والأوضاع الأمنية المحتملة.

وأكد سلام “أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية المصلحة العامة في حال وقوع أي حادث أمني في البلاد”.

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