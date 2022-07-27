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سلام يكشف عن عملية تواطؤ بين عمال الأفران والنازح السوري

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2022 9:38 مساءً
الوزير أمين سلام

الوزير أمين سلام

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كشف وزير الإقتصاد ​أمين سلام​، أن “الشهر الماضي دخلت كميات قمح الى لبنان وسرقت وشكلنا لجنة برئاسة ​وزارة الإقتصاد​ وقمنا بإعادة جدولة لكل الأفران و​المطاحن​ ولا يمكن ضبطها الا إن تم العمل عليها بشكل دقيق”.

وأضاف في تصريح اعلامي: “سوف تبدأ النتائج الإيجابية باليومين المقبلين، لأن هذا الأسبوع دخل كميات كبيرة جدا من ​القمح​ واليوم تم تفريغ 30 الف طن، ويتم تفريغ كميات أخرى”.

ولفت ردا على سؤال الى أن “ما يضمن إعادة الثقة للناس هو عودة ​الطحين​ وتوافر الخبز وعدم وجود طوابير، وأمس أقرينا قرض ​البنك الدولي​ الذي يحتاج 3 أسابيع لشهر لتنفيذه ما يضمن لنا وجود الأموال ما يلغي فكرة تأخر مصرف لبنان، ال150 مليون دولار سترصد للخبز العربي في لبنان ما سيريحنا 9 أشهر”.

وعن تهافت ​النازحين السوريين​، قال: “لا يمكن أن نبيع الخبز على الهوية، لكن عندما تتوافر الكميات وتتحرك الأجهزة الأمنية سيتم ضبط الأمور خصوصا أننا من منطلق إنساني نعطي النازح السوري حقه بالخبز، ولكن اكتشفنا أنه كان هناك تواطأ بين عمال الأفران والنازح السوري ليأخذ الأخير 5 و10 ربطات خبز عند ساعات الفجر الأولى، وكانت الكميات تتهرب، وقانونيا لن نقبل ولن نسمح”.

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