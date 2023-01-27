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سلباه ثمّ أجبراه على تعاطي المخدّرات!

منذ 9 دقائق
توقيف المتهمين في عمليتين متزامنتين

توقيف المتهمين في عمليتين متزامنتين

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كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في البلاغ الآتي، أنّه “بتاريخ 11/11/2022، دخل شخصان مجهولان إلى منزل مواطنٍ في محلّة عين الرّمّانة، وأقدما على تكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، ثمّ سلباه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وخمسمئة دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وقاما بتصويره بعد أن أجبراه على تعاطي كميّة من مادة الكوكايين وهو عارٍ، وذلك بهدف ابتزازه ولمنعه من التقدّم بشكوى لدى المراجع المختصّة.

بناءً عليه، باشرت القطعات المختصّة فى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المذكورَيْن وتوقيفهما.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتيهما، وهما:

ح. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)
ح. ك. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)

بتاريخ 03/01/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عمليتين متزامنتين، نتج عنهما توقيف الأول في مدينة الشّويفات والثاني في محلّة الأوزاعي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بالدّخول إلى المنزل المذكور والاعتداء على مالكه وتكبيله وسلبه المبلغ المالي والهاتف الخلوي، وأنّهما قاما ببيع الهاتف فتم استرجاعه وإعادته إلى مالكه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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