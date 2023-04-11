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سلسلة اجتماعات لوزير التربية عرض خلالها القضايا التربوية

منذ دقيقة واحدة
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي برئاسة امين السر العام ظافر ناصر، ضم مفوض التربية سمير نجم، وجهاز المفوضية: مسؤول الثانوي عصمت ضو، مسؤولة الأساسي منال حديفة، مسؤولة دوام بعد الظهر نغم الخطيب، ومسؤولة المهني والتقني سميرة أبو شقرا.

وبحث المجتمعون في القضايا التربوية، وتأمين مستحقات المعلمين وبدلات الإنتاجية، واطلعوا من الحلبي على آخر التطورات المتعلقة بسير العام الدراسي وموضوع الإمتحانات الرسمية.

ثم ترأس الحلبي عددًا من الإجتماعات الإدارية، التي تابع في خلالها قضايا تتصل بشؤون الموظفين، وتأمين فعالية العمل في الوزارة.

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