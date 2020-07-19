سلسلة تحركات شعبية على نطاق واسع وشامل قريباً

ثورة لبنان - ساحة النور طرابلس
ثورة لبنان - ساحة النور طرابلس

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كشفت معلومات للسياسة الكويتية أنه مع إعلان الثوار العصيان المدني أنه يحكى بالكواليس عن توجه لدى أركان الثورة للبدء بسلسلة تحركات شعبية وعلى نطاق واسع وشامل هذه المرة بعد وصول الأوضاع على الأرض إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.

وتتزامن مع تشكيل “اتحاد ساحات الثورة”، الذي يضم مجموعات من الثورة من معظم الساحات، من عكار شمالا، مرورا بطرابلس وكسروان والمتن وبيروت وحتى صيدا وصور والنبطية جنوبا، وكذلك في مناطق إقليم الخروب والشوف وعاليه، وتشمل البقاع، وحتى بعلبك والهرمل.

وتهدف هذه التحركات إلى تحقيق أهداف الثورة، وتنفيذ تحركات مشتركة مركزية، ولا مركزية، بدءاً من هذا الأسبوع.

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المصدر السياسة الكويتية
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