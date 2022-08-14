الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة توقيفات لسارقين في هذه المنطقة

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 9:15 صباحًا
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على “احد افراد عصابة سرقة سيارات فجر اليوم الأحد 14/8/2022 أثناء محاولته الهرب بسيارة مسروقة من مدينة بيروت باتجاه البقاع، وتم تسليمه الى الأجهزة الامنية المختصة”.

وفي بلدة تول، تم القاء القبض على سارق لبناني الجنسية اثناء محاولته سرقة احد المنازل في البلدة.

أما في بلدة الدوير، القى الاهالي القبض على سارق دراجات نارية وغيرها اثناء محاولته سرقة منزل. وهو من بلدة تفاحتا الزهراني.

هذا وتتكاثر عمليات السرقة في الاونة الاخيرة في المنطقة وتستهدف سيارات ودراجات نارية ومصاغ واموال الى جانب سرقة كابلات واجهزة الانترنت.

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم: الاستخفاف بهذه المسألة بدأ يرتدّ إرهاباً خطيراً
    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    تأهب إسرائيلي.. 22 نقطة مرتبطة بحزب الله على طول الخط الأزرق
    الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!