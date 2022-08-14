سلسلة توقيفات لسارقين في هذه المنطقة

ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على “احد افراد عصابة سرقة سيارات فجر اليوم الأحد 14/8/2022 أثناء محاولته الهرب بسيارة مسروقة من مدينة بيروت باتجاه البقاع، وتم تسليمه الى الأجهزة الامنية المختصة”.

وفي بلدة تول، تم القاء القبض على سارق لبناني الجنسية اثناء محاولته سرقة احد المنازل في البلدة.

أما في بلدة الدوير، القى الاهالي القبض على سارق دراجات نارية وغيرها اثناء محاولته سرقة منزل. وهو من بلدة تفاحتا الزهراني.

هذا وتتكاثر عمليات السرقة في الاونة الاخيرة في المنطقة وتستهدف سيارات ودراجات نارية ومصاغ واموال الى جانب سرقة كابلات واجهزة الانترنت.