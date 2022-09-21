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سلسلة توقيفات لمروجي مخدرات

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بنتيجة المتابعة اليومية التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبعد المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر هذا المكتب بتواريخ مختلفة من توقيف عدد من مروجي المخدّرات في مناطق: الكورة، القبة، ابي سمراء والميناء، وهم كل من:

و. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
س. م. (مواليد عام 1991، لبناني)
آ. ه. (مواليد عام 2003، مكتومة القيد)
أ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني)
ع. ش. م. (مواليد عام 1987، لبناني)

وضبطت بحوزتهم ما يلي:

/1,3/ كلغ من مادّة الكوكايين معدّة للترويج داخل /570/ مظروفاً، /14/ مظروفاً تحتوي مادّة باز كوكايين زنتها /29,4/غ، /كمية من مادّتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، ماكينة و”دفتر لف سجائر”، مسدّس حربي، ومبلغ مالي عبارة عن /100/ دولار أميركي و/6,516,000/ ل. ل.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدّرات لصالح أحد التّجار، العمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقّه.
أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

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