سلسلة عمليات جديدة لـ "حزب الله".. ماذا في تفاصيلها؟

أصدر “حزب الله” بيانات منفصلة أعلن فيها عن سلسلة عمليات جديدة اليوم الأحد، ضدّ مواقع وجنود العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

فقد أعلن الحزب أنّه عند الساعة 01:00 من بعد ظهر اليوم استهدف مقاتلوه تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة 12:30 من بعد ظهر اليوم، استهدف الحزب موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.

كذلك استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلو الحزب عند الساعة (12:42) من بعد ظهر اليوم، قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح.

وفي هذا الإطار، أفادت قناة 14 العبرية عن مقتل “إسرائيلي” وإصابة 2 آخرين من جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة “يوفال”.

كذلك استهدفت قوة ‏القناصة في ‏”حزب الله” عند الساعة (12:00) ظهرًا التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة وأصابتها إصابة مباشرة.

فيما استهدف عند الساعة (10:30) من صباح اليوم تجمعًا لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحقق فيه إصابةً مباشرة.

وعند الساعة (10:00) من صباح اليوم أيضًا استهدف مقاتلو الحزب مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.