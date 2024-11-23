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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف هذه المناطق بالضاحية الجنوبية!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2024 6:11 مساءً
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

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استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، مساء اليوم السبت، الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت الغارات تحديدا منطقة السان تيريز – الحدت، والليلكي.

وقبل قليل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث.

وفي وقت سابق، استهدفت غارة اسرائيلية عنيفة منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن غارتين عنيفتين جدا استهدفتا مبنى شمس الدين في الرويس.

في حين، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مدخل محلة البص قرب مبنى شركة كهرباء لبنان، تزامنا مع القاء الجيش الاسرائيلي القنابل الحارقة فوق أطراف مدينة صور جنوبا.

 

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