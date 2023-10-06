سلسلة قرارات لأهالي برمانا وجوارها

أعلن أهالي برمانا، مار شعيا، جورة البلوط، قنابة برمانا، المسقى والغابة، العيون، رومية، بيت مري، عين سعادة وبعبدات، أن “مدينة برمانا هي مدينة الكرم والسياحة والإنفتاح، عروسة المتن قلب لبنان النابض، كانت من اوائل المدن التي استقبلت النازحين السوريين، وقبلها وبقلب كبير استقبلت في الـ2006 النازحين اهلنا من الجنوب في حرب تموز، وذلك ليس بجديد على أهل وسكان المنطقة الكرماء”.

وأضاف الاهالي في بيان: “لكن، وبعد أعمال السرقة المتنقلة وآخرها سرقة جرس كنيسة مار أنطونيوس قنابة برمانا وخطف الاستاذة في مدرسة “برمانا هاي سكول” وسرقتها، ومظاهر اولاد النازحين الذين يتجولون على الدراجات النارية بفوضوية، وزيادة أعداد النازحين السوريين في منطقتنا، وعملية الإختلاط غير المدروسة التي تحصل، والأعمال غير المباشرة التي تهدد ثقافتنا وانفتاحنا، وبسبب العدد الهائل من النازحين السوريين الذين يجولون شوارعنا خصوصا في الليل، قررنا التالي:

1 – منع أي وجود على طرقاتنا لأي أشكال غريبة غير مطمئنة لأهلنا

2 – مقاطعة أي مطعم او محال تجاري يشغّل شخص غير لبناني كـDelivery مما لذلك من تأثير على أمن أهلنا

3 – مساعدة الدولة غير القادرة على تطبيق قانون العمل اللبناني

4 – ندعو الدولة اللبنانية الى ترحيل كل اللاجئين سواء كانوا قانونيين ويحملون اوراق قانونية او لا، وذلك لإحتواء كارثة ممكن ان تحصل”.

وختم البيان: “نحن أبناء الإنفتاح، والسوري انسان مثلنا مثله، وحملناه أكثر من 10 سنوات، لكننا لن نسمح أن يخاف أهلنا في منطقتهم”.