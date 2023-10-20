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سلسلة قرارات لوزير المال.. ماذا جاء فيها؟

منذ 35 دقيقة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية، وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلفين بتجاوز المهل.

وجاء في القرار الأول: “تمدد لغاية 31/10/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.

القرار الثاني: “تمدد لغاية 31/10/2023 ضمنًا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها”.

القرار الثالث: “تمدد لغاية 29/12/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها”.

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