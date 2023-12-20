سلسلة لقاءات في السراي.. وميقاتي: عازمون على إعطاء "الحوافز المالية" للموظفين

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي”.

وقال أمام زواره اليوم: “لقد كنت مبادرًا، وقبل أي مطالبة، إلى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي اعتبارًا من الأول من شهر كانون الأول الحالي. ونحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم”.

ولفت ميقاتي إلى أنّه “في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والانصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم”.

ووقع رئيس الحكومة المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

وكان رئيس الحكومة استقبل سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول وعرض معه الأوضاع الراهنة والعلاقات بين البلدين.

كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية لمناسبة مغادرتها لبنان.

واستقبل رئيس الحكومة نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن مع وفد من مجلس النقابة ونقباء المحامين السابقين.

بعد اللقاء قال النقيب الحسن: “قمنا بزيارة بروتوكولية لدولة الرئيس ميقاتي، وبحثنا أمورًا تهم المحامين والمواطنين في لبنان، وأهمها الوضع في الجنوب. وأكد دولته أنه يتابع الوضع بشكل حثيث لما فيه مصلحة لبنان والقضايا العربية، وهو لن يألو جهدًا في سبيل تحقيق الاستقرار في الجنوب ونصرة الشعب الفلسطيني. كما عرضنا أمورًا نقابية وإدارية ووعدنا دولة الرئيس بتحقيق المطالب وفق الإمكانات المتاحة، كما بشرنا بأن الأوضاع الاقتصادية تتطور باتجاه الأفضل، وهناك خطط وقوانين لمصلحة المواطنين تقوم الحكومة بوضعها بالتعاون مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار نشكر الوزراء والنواب لسعيهم للعمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وتعزيز مفهوم سيادة القانون في لبنان”.

أضاف: “وتطرق البحث إلى أمور تهم القضاء وعمل المحامين، وتعزيز الأمن في قصور العدل خاصة في طرابلس، وتعزيز العمل القضائي وتفعيله إضافة إلى مرسوم إنشاء محكمة استئناف في عكار، كما طالبناه بالسعي لانتخاب رئيس للجمهورية لأهمية هذا المركز”.

واستقبل رئيس الحكومة وفدًا من نواب بيروت ضم: هاكوب ترزيان، نبيل بدر، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، محمد خواجة، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، أمين شري، عماد الحوت، نقولا الصحناوي وإدكار طرابلسي. وتم البحث في مطالب خدماتية وإنمائية.

وإستقبل رئيس الحكومة النائب طوني سليمان فرنجية.

كما استقبل النائب طه ناجي وبحث معه في الأوضاع الراهنة لا سيما أوضاع مدينة طرابلس.

واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

واستقبل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت واطلع منه على أوضاع الشركة.