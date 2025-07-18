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سلسلة لقاءات لبرّي.. إليكم التفاصيل

منذ 11 ساعة
رئيس مجلس النواب نبيه برّي

رئيس مجلس النواب نبيه برّي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الممثّل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، الجنرال فالنتين سايلير، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، حيث تمّ عرض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل لجنة المراقبة.

واستقبل الرئيس برّي أيضا نقيب أطباء لبنان الياس شلالا وعددا من أعضاء مجلس النقابة في زيارة تعارفية بعد إنجاز انتخابات مجلس نقابة جديد، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الأطباء.

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