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سلسلة لقاءات لمولوي.. وشؤون مناطقية على الطاولة

منذ 41 دقيقة
بسام مولوي

بسام مولوي

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، سفير أوستراليا اندرو بارنز، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى النائب جميل عبود وعرض معه الاوضاع العامة.

كما استقبل وزير الداخلية النواب: نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، هاغوب ترزيان وسينتيا زرازير، مع وفد من سكان الاحياء المتضررة جراء انفجار 4 آب – لجنة مار مخايل، وتم البحث في شكوى الاهالي حول ازعاج بعض المحلات والحانات وضرورة التقيد وتطبيق القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بشروط العمل بالمناطق السكنية.

واستقبل النائب شربل مارون، وبحث معه في اوضاع منطقة البقاع الغربي وراشيا.

كما التقى النائب وائل ابو فاعور، ثم النائب هادي ابو الحسن، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون الجبل والبقاع الغربي وراشيا.

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