سلسلة لقاءات لوزير العدل.. اليكم التفاصيل

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ظهر اليوم الخميس، في مكتبه بالوزارة وفداً مشتركاً ضمَّ رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان والتأمين بالإنابة(ICC) نديم حداد و مدير وحدة الرقابة على سلوكيات سوق الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة يحيى تبولي، ونقيب خبراء السير فؤاد فهد وعضوي النقابة الياس القزي ورمزي سلامة، حيث تناول البحث شؤوناً نقابية تتعلق بعمل شركات التأمين وخبراء السير.

نقيب خبراء السير

بعد الاجتماع، صرّحَ النقيب فهد بالآتي:” لقد بحثنا مع معالي وزير العدل موضوع طلاب معهد خبراء السير الذين تخرّجوا منه مؤخراً (أُنشىء منذ نحو أربع سنوات)، إذ هناك إلتباس معين يحصل في ما يختصّ بموضوع التخرّج، وقد تطرقنا الى إمكانية تحويل هذا الملف الى وزارة الاقتصاد التي تٌُجري امتحان الكفاءة على أن يتمّ بعدها إعادة تحويل الطلاب من جديد الى المعهد، وسنتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية لأننا كسوق عمل نعاني من تخمة وسوء توزيع في آنٍ في ما يتعلق بأعداد خبراء السير، بيحث هناك مناطق تشهد نقصاُ في عدد الخبراء، فيما تعاني مناطق أخرى من فائض العدد.

وأضاف: لقد تطرقنا أيضاً الى موضوع التهديدات التي يتعرّض لها عدد من خبراء السير من قبل مواطنين أثناء تأديتهم لعملهم وذلك لإرغامهم على وضع تقارير رغماً عن الخبراء بهدف تزوير وقائع الحوادث “للزعبرة” على شركات التأمين، علماً أننا على تواصلٍ دائمٍ مع شركات التأمين من أجل حلحلة هذه المواضيع، والاتجاه راهناً هو لتشكيل لجنة من أجل متابعة المساءلتين.

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

ثم اجتمع الوزير خوري مع وفد من المركز اللبناني لحقوق الإنسان برئاسة المدير التنفيذي فضل فقيه، وبحضور القاضي أيمن أحمد حيث تناول البحث التحضير لسلسلة ورش عمل متتالية ومشتركة بين وزارة العدل والمركز يتمُّ التحضير لها، وتتمحور حول مواضيع التعذيب (المادة 47 من قانون العقوبات) والضمانات للموقوفين والإتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.