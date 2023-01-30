سلسلة منخفضات جوية مرتقبة... ثلوج وأمطار في الأيام المقبلة

تبدأ سلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح باردة ورطبة بالتأثير على لبنان وتشتد الثلاثاء والأربعاء بطقس ممطر بغزارة ومثلج جبلاً. وقد يضرب لبنان منخفض آخر لاحقاً وأكثر برودة بين نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٧ درجة، بقاعا بين ٢ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٠ درجات

٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم وممطر بشكل متقطع نهاراً وتشد الأمطار ليلاً فيما الثلوج نهارا على الـ١٦٠٠ متر وليلا على الـ١٤٠٠متر

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار غزيرة أحياناً تترافق مع تساقط حبات البرد وبرق ورعد والثلوج تطال الـ١٣٠٠ متر وبعض مناطق البقاع وتتراكم بشكل جيد على الـ١٥٠٠متر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٥ درجة ساحلا، بين صفر و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس غير مستقر عاصف وغائم مع تساقط أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد وتترافق مع برق ورعد والثلوج تطال الـ١٢٠٠ ~١٣٠٠ متر نهارا وتلامس الـ٩٠٠ ~١٠٠٠ متر وبعض مناطق البقاع ليلاً وتتراكم بشكل جيد على الـ١٤٠٠ متر. تنخفض درجات الحرارة وتتراوح بين ٩ و١٣ درجة ساحلا، بين ٣ و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٧ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية قوية خصوصا شمالاً وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.