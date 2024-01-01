الأثنين 19 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 1 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة من الغارات العنيفة على كفركلا.. وإستشهد 3 أشخاص

منذ 32 دقيقة
من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية

من القصف الإسرائيلي على القرى الحدودية الجنوبية (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

إستشهد ثلاثة أشخاص من أبناء بلدة كفركلا، جراء ثالث استهداف للبلدة اليوم الاثنين، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على كفركلا.

وأوضحت “الوكالة الوطنية”، “إثنان من الشهداء من إسعاف البلدية”.

ويستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة الجبين الجهة الغربية ومنطقة البطيشية وأطراف بلدة طيرحرفا.

كما صدر عن حزب الله، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من مساء يوم الاثنين 1-1-2024، تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الحدود اللبنانية الجنوبية
الاحتلال يستهدف حرم مستشفى في الجنوب!
نبيه بري
"لا مقايضة".. بري لجعجع: نحن لا نفرّط بمتر واحد من الجنوب
السفارة الفرنسية
في العام الجديد.. رسالة من السفارة الفرنسية إلى اللبنانيين

الأكثر قراءة

طائرة - تعبيرية
طائرة أقلعت فجر 2024 وحطّت مساء 2023.. وركّابها يحتفلون مرّتين!
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي
غزة تحت النار
لماذا لا يحضر رئيس الأركان الإسرائيلي اجتماعات الحكومة.. قناة إسرائيلية تكشف السبب!