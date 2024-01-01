سلسلة من الغارات العنيفة على كفركلا.. وإستشهد 3 أشخاص

إستشهد ثلاثة أشخاص من أبناء بلدة كفركلا، جراء ثالث استهداف للبلدة اليوم الاثنين، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على كفركلا.

وأوضحت “الوكالة الوطنية”، “إثنان من الشهداء من إسعاف البلدية”.

ويستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة الجبين الجهة الغربية ومنطقة البطيشية وأطراف بلدة طيرحرفا.

كما صدر عن حزب الله، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من مساء يوم الاثنين 1-1-2024، تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.