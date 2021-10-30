سلطنة عمان: نأسف لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان

أعربت سلطنة عُمان تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى “ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم”.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: “تعرب سلطنة عُمان عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية”.

وأضاف البيان: “وتدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، طالبت بمغادرة سفيري لبنان (السعودية والبحرين) والقائم بأعمال السفارة اللبنانية (الكويت) خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت عن قرداحي.

وفيما استدعت السعودية سفيرها لدى لبنان، عبرت حكومة المملكة عن أسفها لما آلت إليه العلاقات مع بيروت بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق.

من جانبها، طلبت البحرين من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، حسبما أفاد بيان نشرته وكالة أنباء البحرين “بنا”.

كذلك أعلنت الكويت، السبت، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، كما طالبت القائم بأعمال السفارة اللبنانية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتّحدة، اليوم السبت، سحب ديبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

كما أصدرت وزارة الخارجية بدولة قطر بياناً أعربت فيه عن “استغرابها الشديد واستنكارها” للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام جورج قرداحي.

واعتبرت الوزارة أنّ “هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقف غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء”.