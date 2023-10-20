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سلطنة عُمان تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

منذ 18 ثانية
سلطنة عمان

سلطنة عمان

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حثت سفارة سلطنة عمان في بيروت المواطنين العمانيين على مغادرة لبنان فورًا نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك في منشور للسفارة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الجمعة.

يتزامن هذا الإجراء مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث يتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” القصف بشكل متكرر ومتقطع يوميًا، وسط تحذيرات متتالية من قبل سفارات غربية وعربية، لرعاياها وحثّهم على مغادرة لبنان فورًا.

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