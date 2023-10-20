سلطنة عُمان تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

حثت سفارة سلطنة عمان في بيروت المواطنين العمانيين على مغادرة لبنان فورًا نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك في منشور للسفارة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الجمعة.

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+961 76 010 037 حفظ الله الجميع من كلّ مكروه. — سفارة سلطنة عُمان – بيروت │ OMAN EMBASSY – BEIRUT (@OmanEmbassyLBN) October 20, 2023

يتزامن هذا الإجراء مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث يتبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي و”حزب الله” القصف بشكل متكرر ومتقطع يوميًا، وسط تحذيرات متتالية من قبل سفارات غربية وعربية، لرعاياها وحثّهم على مغادرة لبنان فورًا.