سلفة ماليّة للمستشفيات المتعاقدة مع الضّمان... إليكم التفاصيل

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه، المنسق العام للعلاقات العامة في هيئة الرئاسة في تيار “المستقبل” سامر حدّارة حيث جرى البحث في أبرز قضايا الساعة خصوصاً تلك المتعلّقة بالشأن الصحّي والاستشفائي.

وكذلك تطرقا الى ضرورة تفعيل الواردات في الصندوق وإذا أمكن بالدولار الأميركي وذلك لزيادات تقديمات الصندوق للمضمونين وتعزيز صمود مستخدميه.

كما أصدر كركي قراراً حمل الرقم 865 تاريخ 30/8/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر آب 2022 بلغت قيمتها حوالي 37 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة المقبلة.

وقد لفت المدير العام الى أهميّة التزام الصندوق بسداد هذه السلفات الشهرية منذ العام 2011 من أجل ضمان استمرار ديمومة القطاع الاستشفائي وأكّد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالشأن الصحّي كافّة الذي من شأنه إعادة النهوض بهذا القطاع.

ومن هنا، أمل كركي من الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت ال 5 آلاف مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وبخاصّة بعدما أعطى مجلس إدارة الصندوق الموافقة الأولية على المشروع الذي تقدّم به المدير العام والقاضي برفع التعرفات الاستشفائية ثلاثة أضعاف والمزمع إصدار المذكرات التطبيقية المتعلقة به قبل 15 أيلول 2022.