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سلوم: تعاون ثلاثي بهدف وضع آلية لضبط الأدوية

منذ 41 دقيقة
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

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أكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم، ألّا أدوية مزوّرة في الصيدليات، فهذه الأدوية موجودة في “الدكاكين” ومع “تجار الشنطة” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: نحن نقدم إخباراً للأجهزة الأمنية للتحرك لأنّ هذه الأدوية تؤدّي إلى وفاة المريض.

ورأى في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أنّ “الحلّ يكمن في توفير الدواء الجيّد عبر الآلية السليمة وإدخاله بطريقة شرعية وتسجيله في وزارة الصحة”.

ودعا سلّوم المرضى إلى شراء الدواء غير المتوافر في لبنان إمّا شخصياً أو من خلال الأقارب من صيدلية في الخارج مع التأكّد من طريقة إيصاله.

وأعلن عن تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومنظمة الصحة العالمية بهدف وضع آلية لضبط الأدوية وتتبّعها لاسيما السرطانية والمستعصية، ووضع سياسة مستدامة لتوفير أنواع الأدوية كافة خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة، على أن يُؤمّن في مرحلة لاحقة الدعم المباشر للمريض عبر البطاقة الدوائية.

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