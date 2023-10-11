نقيب الصيادلة يحذّر من كارثة على الواقع الصحي في لبنان!

استنكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان “الاعتداءات البربرية الاسرائيلية على قطاع غزة”، مؤكداً “حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه”.

ودعا سلوم المجتمع الدولي و”الممسكين بزمام الملف الى تحييد لبنان، إذ أن أي استنزاف قد يحصل في لبنان سيكون له وقعه الكارثي على الواقع الصحي والدوائي المتهالك أصلا والذي يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه من صعوبات في القطاع الاستشفائي وانقطاع حاد في أدوية السرطان والأمراض المستعصية وغياب الجهوزية للحالات الدوائية والصحية سيما في الكوارث والحروب”.

وفي الختام، قال:” كل التعويل على وطنية من يمسك بزمام الأمور ليبعد الكأس الذي ليس في استطاعة أو مقدرة اللبنانيين على تجرعه”.