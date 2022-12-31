سليمان: البابا بنديكتوس بلسَم جراح اللبنانيين

أعرب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عن حزنه لوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي زار لبنان سنة ٢٠١٢ ووقع أعمال السينودس والإرشاد الرسولي للشرق الأوسط خلال ولايته الرئاسية.

سليمان قال في بيان: “لمست من البابا بنديكتوس مدى حرصه على لبنان الرسالة كما سمّاه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته التاريخية. تزامنت زيارة البابا بنديكتوس مع انطلاقة الربيع العربي الدموي، لكنها أتت في الوقت المناسب وساهمت في بلسمة جراح اللبنانيين الخائفين من المسار على المصير”.

ختم قائلًا: “رحم الله البابا بنديكتوس وحفظ البابا فرنسيس، سلفا صالحا لكرادلة أحبوا لبنان وعملوا من أجل حمايته وتجنيبه الانعكاسات السلبية الناتجة عن حروب الآخرين على أرضه”.