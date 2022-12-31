السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليمان: البابا بنديكتوس بلسَم جراح اللبنانيين

منذ 6 دقائق
الرئيس ميشال سليمان

الرئيس ميشال سليمان

A A A
طباعة المقال

أعرب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عن حزنه لوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي زار لبنان سنة ٢٠١٢ ووقع أعمال السينودس والإرشاد الرسولي للشرق الأوسط خلال ولايته الرئاسية.

سليمان قال في بيان: “لمست من البابا بنديكتوس مدى حرصه على لبنان الرسالة كما سمّاه البابا القديس يوحنا بولس الثاني في زيارته التاريخية. تزامنت زيارة البابا بنديكتوس مع انطلاقة الربيع العربي الدموي، لكنها أتت في الوقت المناسب وساهمت في بلسمة جراح اللبنانيين الخائفين من المسار على المصير”.

ختم قائلًا: “رحم الله البابا بنديكتوس وحفظ البابا فرنسيس، سلفا صالحا لكرادلة أحبوا لبنان وعملوا من أجل حمايته وتجنيبه الانعكاسات السلبية الناتجة عن حروب الآخرين على أرضه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب زياد الحواط
    الحواط يودّع البابا: كانت مكانة لبنان خاصة في قلبه
    بوشكيان تمنى ان تحمل 2023 بذور الارادة في التغيير
    نقابة الاطباء
    نقابة الاطباء ترد في بيان على توقيف بعض الأطباء على ذمة التحقيق

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة فضل شاكر
    شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"
    نادين الراسي وخطيبها السابق مجد دعبول
    بالصورة: أول تعليق لخطيب نادين الراسي السابق على خبر انفصالهما
    عناصر حزب الله في سوريا
    مقتل قيادي كبير في حزب الله شمال سوريا