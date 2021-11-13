سليمان ردًا على باسيل: بقاؤكم في الرئاسة يقضي على أمل لبنان الأخير

رد الرئيس ميشال سليمان على سؤال في مقابلة عبر موقع إلكتروني، حول تغريدة النائب جبران باسيل حول استمرار العهد، فأجاب: “لا أريد أن أترجم ما قاله، ولكنّي أعتقد أنّ باسيل يقصد استمرار نهجهم، ولكن إن قصد البقاء في رئاسة الجمهوريّة، يعني ذلك القضاء على آخر أمل موجود في لبنان، بعد أن انهارت كل المؤسسات تقريبًا”.

يشار إلى أنّ باسيل كان قد اعتبر في تغريدة له عبر “تويتر”، أنّه لم يتبقّ من العهد سنة فقط، بل “سنين”، مضيفًا: “نحنا ع العهد باقيين العمر كلّو، تا نبني بوطن الرسالة، الدولة يلّي بتشبهنا.. العهد إنّو نبقى معك وعلى نهجك، العمر كلّه”.