سليمان: لنتطلع إلى مصلحة لبنان من دون إغفال تأييدنا للحق الفلسطيني

تمنى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح، “ألا تطول هذه الحرب، وأن يتوقف سفك الدماء والمآسي في أسرع وقت ممكن، لأن السلام سيأتي بعدها، والعودة إلى حل الدولتين بصيغة معدلة لا بد منها”.

وقال: “لنتطلع إلى مصلحة لبنان من دون إغفال تأييدنا للحق الفلسطيني وعودة اللاجئين والمبادرة العربية للسلام – بيروت ٢٠٠٢”.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس”، “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.