سليمان: نشدّد على عودة لبنان إلى حضنه العربي

استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة، سفير دولة قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار في السفارة مشعل الكواري، حيث تم استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية القطرية.

وشدد سليمان أمام ضيفه، على حتمية عودة لبنان الرسمي إلى حضنه العربي، مؤكدًا أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة متمسك بالعلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالدول الخليجية، داعيًا في الوقت عينه إلى ضرورة تغليب مصلحة لبنان وعدم السماح باستعماله منصة تضعه في ضفة الخصومة مع تاريخه وتضع مستقبله رهينة المغامرات غير المحسوبة في ظل الغليان المحيط بلبنان.

وأسف سليمان لعدم تشكيل حكومة المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية تأخذ على عاتقها الحدّ من الانهيارات على الصعد كافة، وتواكب الاستحقاق الرئاسي المفترض إتمامه في أسرع وقت لمنع تكرار الفراغ كما حصل سنة 2007 وسنة 2014 بسبب الانحراف عن الأطر الدستورية.