السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليمان: نشدّد على عودة لبنان إلى حضنه العربي

منذ 34 دقيقة
ميشال سليمان

ميشال سليمان

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة، سفير دولة قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار في السفارة مشعل الكواري، حيث تم استعراض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية القطرية.

وشدد سليمان أمام ضيفه، على حتمية عودة لبنان الرسمي إلى حضنه العربي، مؤكدًا أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة متمسك بالعلاقات الأخوية التي تربط لبنان بالدول الخليجية، داعيًا في الوقت عينه إلى ضرورة تغليب مصلحة لبنان وعدم السماح باستعماله منصة تضعه في ضفة الخصومة مع تاريخه وتضع مستقبله رهينة المغامرات غير المحسوبة في ظل الغليان المحيط بلبنان.

وأسف سليمان لعدم تشكيل حكومة المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية تأخذ على عاتقها الحدّ من الانهيارات على الصعد كافة، وتواكب الاستحقاق الرئاسي المفترض إتمامه في أسرع وقت لمنع تكرار الفراغ كما حصل سنة 2007 وسنة 2014 بسبب الانحراف عن الأطر الدستورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    متقاعدو القطاع العام - تعبيرية
    نقابات العمال في النبطية أعلنوا تأييد مطالب القطاع العام
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟
    المياه
    21 ألف ليتر مازوت لخزانات مولّدات مصلحة مياه الشمال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟