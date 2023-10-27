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سليمان يناشد فرنسا في مساعدة لبنان لعدم الانزلاق إلى "فخ الحرب"

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 11:51 صباحًا
ميشال سليمان

ميشال سليمان

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استقبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وبحث معه في الملفات والتطورات في لبنان والمنطقة.

وشدد سليمان أمام ضيفه على، “أهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان لعدم الانزلاق إلى فخ الحرب المندلعة في غزّة، والتي تنعكس سلبًا على لبنان المنكوب بمعزل عن نتائجها، لأن نتائج الحرب كارثية على الرابح وعلى الخاسر، أيًا يكن الرابح والخاسر”.

ورأى، أن “الضرورة باتت ملحّة لإيقاف العقاب الجماعي الذي يطال المدنيين الفلسطنيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية والخدماتية ودور العبادة التاريخية وناشد فرنسا والمجتمع الدولي الضغط لوقف اطلاق النار”.

كما اعتبر سليمان، أنه “من واجب جميع القوى في الداخل الاعتبار من خطر الحرب، والنزول عن شجرة التعنت، والذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، وتأليف حكومة طوارىء تأخذ على عاتقها إجراء التعيينات وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية والأمنية والرقابية والمالية، للبدء بورشة عمل سريعة، لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”.

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