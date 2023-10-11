الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليمة حسيب زين الدّين مفقودة.. هل تعرفون مكانها؟

منذ دقيقتين
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: سليمة حسيب عز الدين (من مواليد عام 1968، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 10-10-2023، منزلها الكائن في شارع الكنيسة – الشويفات، ولم تعد لغاية تاريخه. علما أنها تعاني من داء الصرع.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الشّويفات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من قوى الأمن
    حاجز ضهر البيدر.. توقيف امرأة على متن سيّارة رباعيّة الدّفع "مسروقة"
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يعلق على إرسال حاملات طائرات أمريكية إلى المنطقة
    وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض
    فياض: الحفر في البلوك 9 لم يتوقف "رغم التوترات"

    الأكثر قراءة

    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    "حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
    عناصر من حزب الله
    "حزب الله" يُبلغ الجيش واليونيفيل بإخلاء المواقع فورًا.. وإسرائيل تتوعّد بـ "نتائج قاسية جدًا"