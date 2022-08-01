سليم: الجيش يشكل العمود الفقري للوطن

وجّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لمناسبة عيد الجيش التهنئة للعسكريين مقدرًا “تضحياتهم وبطولاتهم”، ومتمنياً “أياماً أفضل لهم ولعائلاتهم وللوطن دوام العزة والكرامة”.

وأعرب سليم عن إيمانه بأن الجيش “يشكل العمود الفقري للوطن وضامن استقراره وسلامة أراضيه”.

يحيي الجيش اللبناني الاثنين عيده السابع والسبعين باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، ما آلت إليه أوضاع العسكريين جراء الأزمة المالية غير المسبوقة التي يرزح تحتها البلد ككل، مما أفقد رواتبهم قيمتها وأجبرهم على طلب تسريحهم أو الفرار أو ممارسة جزء كبير منهم أعمالاً خارج دوام الخدمة العسكرية لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولسان حالهم يقول: بأي حال عدت يا عيد؟».

وتتكئ القيادة العسكرية منذ فترة على المساعدات التي تصلها من كل حدب وصوب لتأمين صمود العناصر بعدما نفضت السلطة السياسية يدها من الموضوع مع اقتراب مرحلة نفاد احتياطات مصرف لبنان.