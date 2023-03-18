سليم الصايغ: كلام محافظ بعلبك الهرمل يضع الإصبع على الجرح

غرد النائب سليم الصايغ عبر “تويتر” مثمنًا موقف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر من ملف النازحين السوريين وقال: “محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر يتناول ملف النازحين السوريين ويضع الإصبع على الجرح”. أضاف: “مرة جديدة يبرهن هذا المسؤول أنه رجل دولة في ملف استثنائي ولحظة سياسية استثنائية. ترفع لك القبعة”.

يذكر أنه أثار محافظ بعلبك الهرمل في لبنان بشير خضر جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بعد تصريح انتقد فيه مطالبات البعض بزيادة المساعدات للنازحين السوريين في لبنان.

وفي لقاء تنسيقي للجمعيات، طالب منسق مخيمات النازحين في منطقة عرسال بزيادة التقديمات للنازحين، وحمّل المحافظ خضر مسؤولية أوضاعهم الصعبة، مُطالباً إياه بالعمل على تحسينها.

كلام منسق مخيمات النازحين استدعى رداً من المحافظ اللبناني الذي قال إن “وظيفة المحافظ هي أعلى وظيفة إدارية في الدولة اللبنانية فيما راتبي هو أقل من راتب النازح السوري في لبنان”.