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سليم: دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً

منذ 14 دقيقة

وزير الدفاع الوطني موريس سليم

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دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم جريمة قتل المسؤول في “القوات اللبنانية ” باسكال سليمان على ايدي خاطفيه.

وقال: “إن مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة البشعة والتحقيق جار معهم باشراف القضاء المختص تمهيداً لانزال اشد العقوبات في حقهم”.

وفيما قدم الوزير سليم تعازيه القلبية الى عائلة المغدور وقيادة ” القوات اللبنانية “، دعا جميع المعنيين “العمل على ضبط النفس وردود الافعال وعدم تمكين الجهات التي كانت وراء هذه الجريمة النكراء من تحقيق اهدافها لاسيما لجهة العبث بالامن والاساءة الى الاستقرار”.

وقال: “إن دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً وان العدالة ستأخذ مجراها في ضوء التحقيقات الجارية والتي ستكشف كل التفاصيل المحيطة بالجريمة وجميع المشاركين فيها”.

وكان الوزير سليم تابع منذ وقوع الجريمة الاجراءات التي اتخذتها مديرية المخابرات في الجيش والتي ادت الى اعتقال المرتكبين.

    المصدر :
  • النهار

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