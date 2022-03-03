سليم دياب: ما يتم تداوله عن ترشحي لا يمت للحقيقة بصلة

بعد تداول العديد من الأخبار حول عودته الى النشاط الإنتخابي نفى النائب السابق سليم دياب في بيان، “ما يتم تداوله أو تناقله عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أخبار ومعلومات زاعمة أنني أنشط إنتخابيا، تارة ترشحا، وتارة أخرى بتشكيل او دعم لائحة معينة عن دائرة بيروت الثانية، لا تعدو كونها أخبار ملفقة، لا تمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، إنما الهدف من ترويجها ومن يقف خلفهما من داخل الغرف السوداء، إرباك وتشتيت الساحة البيروتية وتضليل ومخادعة ناخبيها لمآرب سياسية خبيثة لم تعد خافية على أحد، ستبقى قاصرة وعاجزة من التسلل إلى عقول البيروتيين الذين يملكون الوعي الكافي ليتبينوا الخيط الأبيض من الخط الأسود”.

اضاف: “وإنني ومن موقع إلتزامي الثابت والراسخ عن قناعة وفعل إيمان بنهج ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللذين يحملهما بكل أمانة الرئيس سعد الحريري، أدعو أخواني البيروتيين الحريصين على مدينتهم وهويتها وتاريخها، تفويت الفرصة أمام المتسللين من الإنتهازيين والوصوليين النيل من أصالة بيروتهم”.